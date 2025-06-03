Росія уночі атакувала 112 дронами: сили ППО знешкодили 75 з них

Відомо про наслідки в Одесі, Чернігові, а також Полтавській, Харківській та Донецькій областях

Робота ППО (Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського)

У ніч проти 3 червня окупанти запустили по Україні понад сотню ударних безпілотників і дронів-імітаторів, сили протиповітряної оборони знищили 75 БпЛА. Про це повідомило командування Повітряних сил Збройних Сил України.

З 23:30 2 червня росіяни атакували 112 дронами із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ в Росії, а також з Чауди в тимчасово окупованому Криму.

Основні напрямки повітряного удару – Одеська, Чернігівська, Сумська, Донецька, Харківська та Полтавська області.

Станом на 09:00 протиповітряною обороною знешкоджено 75 ворожих БпЛА на сході, півдні та півночі країни. 60 – збито вогневими засобами ураження, 15 – локаційно втрачені.

Зафіксовано влучання у 11 локаціях.

Полтавська обласна військова адміністрація повідомила, що в регіоні працювала протиповітряна оборона. Унаслідок падіння уламків у Полтавському районі пошкоджено приміщення комунального підприємства, яке не діє. Виникла пожежа. Минулося без постраждалих.

Начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях повідомив, що місто атакували п’ять ударних дронів. Є пошкодження цивільних об’єктів, зокрема школи №14. У Слов'янську також без жертв.

Окупанти били безпілотниками й по Одесі. Поранень дістали п’ятеро людей. За різними адресами спалахнули пожежі.

Російські військові також атакували Чернігів. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинки та постраждало четверо людей.

У Балаклії Харківської області у результаті атаки БпЛА загинув один цивільний, ще один зазнав поранень.