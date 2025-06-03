Россия ночью атаковала 112 дронами: силы ПВО обезвредили 75 из них

Известно о последствиях в Одессе, Чернигове, а также Полтавской, Харьковской и Донецкой областях

Работа ПВО (Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского)

В ночь на 3 июня оккупанты запустили по Украине более сотни ударных беспилотников и дронов-имитаторов, силы противовоздушной обороны уничтожили 75 БпЛА. Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

С 23:30 2 июня россияне атаковали 112 дронами с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск в России, а также Чауды во временно оккупированном Крыму.

Основные направления воздушного удара – Одесская, Черниговская, Сумская, Донецкая, Харьковская и Полтавская области.

По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежены 75 вражеских БпЛА на востоке, юге и севере страны. 60 – сбиты огневыми средствами поражения, 15 – локационно потеряны.

Зафиксировано попадание в 11 локациях.

Полтавская областная военная администрация сообщила, что в регионе работала противовоздушная оборона. В результате падения обломков в Полтавском районе повреждено недействующее помещение коммунального предприятия. Возник пожар. Обошлось без пострадавших.

Начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях сообщил, что город атаковали пять ударных дронов. Есть повреждения гражданских объектов, в том числе школы №14. В Славянске тоже без жертв.

Оккупанты били беспилотниками и по Одессе. Ранения получили пять человек. По разным адресам вспыхнули пожары.

Российские военные также атаковали Чернигов. В результате обстрела повреждены дома и пострадали четыре человека.

В Балаклее Харьковской области в результате атаки БпЛА погиб один гражданский, еще один получил ранения.