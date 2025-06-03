Россия ночью атаковала 112 дронами: силы ПВО обезвредили 75 из них
В ночь на 3 июня оккупанты запустили по Украине более сотни ударных беспилотников и дронов-имитаторов, силы противовоздушной обороны уничтожили 75 БпЛА. Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.
С 23:30 2 июня россияне атаковали 112 дронами с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск в России, а также Чауды во временно оккупированном Крыму.
Основные направления воздушного удара – Одесская, Черниговская, Сумская, Донецкая, Харьковская и Полтавская области.
По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежены 75 вражеских БпЛА на востоке, юге и севере страны. 60 – сбиты огневыми средствами поражения, 15 – локационно потеряны.
Зафиксировано попадание в 11 локациях.
Полтавская областная военная администрация сообщила, что в регионе работала противовоздушная оборона. В результате падения обломков в Полтавском районе повреждено недействующее помещение коммунального предприятия. Возник пожар. Обошлось без пострадавших.
Начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях сообщил, что город атаковали пять ударных дронов. Есть повреждения гражданских объектов, в том числе школы №14. В Славянске тоже без жертв.
- Оккупанты били беспилотниками и по Одессе. Ранения получили пять человек. По разным адресам вспыхнули пожары.
- Российские военные также атаковали Чернигов. В результате обстрела повреждены дома и пострадали четыре человека.
- В Балаклее Харьковской области в результате атаки БпЛА погиб один гражданский, еще один получил ранения.