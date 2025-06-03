Россия массированно атаковала дронами Балаклею: погиб человек

В результате атаки зафиксировано несколько попаданий по территории города

Последствия обстрела РФ в Харьковской области (Фото: ГСЧС Украины)

В ночь на 3 июня Россия совершила массированную атаку беспилотниками на Балаклею Изюмского района Харьковской области. В результате обстрела погиб один гражданский, еще один получил ранения.

Как сообщил начальник Балаклейской городской военной администрации Виталий Карабанов, в результате атаки зафиксировано несколько попаданий по территории города.

Часть ударов пришлась на гражданское предприятие и на открытую местность. Также зафиксировано возгорание сухой растительности.

Как сообщили утром в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, ночью враг нанес удары БпЛА по территории почтового терминала в пригороде Харькова.

Произошел масштабный пожар. Горели два складских здания и контейнеры на общей площади 3000 кв. м.

Пожар (Фото: ГСЧС Украины)

Пожар (Фото: ГСЧС Украины)

В ночь на 3 июня оккупанты также в очередной раз атаковали Одессу ударными беспилотниками. По предварительной информации, ранения получили четыре человека. По разным адресам вспыхнули пожары.

Российские военные также атаковали Чернигов. В результате обстрела повреждены жилые здания и пострадали четыре человека.