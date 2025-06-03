Россия массированно атаковала дронами Балаклею: погиб человек
В ночь на 3 июня Россия совершила массированную атаку беспилотниками на Балаклею Изюмского района Харьковской области. В результате обстрела погиб один гражданский, еще один получил ранения.
Как сообщил начальник Балаклейской городской военной администрации Виталий Карабанов, в результате атаки зафиксировано несколько попаданий по территории города.
Часть ударов пришлась на гражданское предприятие и на открытую местность. Также зафиксировано возгорание сухой растительности.
Как сообщили утром в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, ночью враг нанес удары БпЛА по территории почтового терминала в пригороде Харькова.
Произошел масштабный пожар. Горели два складских здания и контейнеры на общей площади 3000 кв. м.
В ночь на 3 июня оккупанты также в очередной раз атаковали Одессу ударными беспилотниками. По предварительной информации, ранения получили четыре человека. По разным адресам вспыхнули пожары.
Российские военные также атаковали Чернигов. В результате обстрела повреждены жилые здания и пострадали четыре человека.
- В ночь на 2 июня российские войска атаковали Харьков беспилотниками. Взрывы раздались в Шевченковском и Холодногорском районах города, пострадали шесть человек, среди них один ребенок.
- Противовоздушной обороне в ночь на 2 июня удалось обезвредить 52 дрона, сообщили в командовании Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.