Россия атаковала Украину 80 "шахедами" и двумя видами ракет: как отработала ПВО

Зафиксировано попадание в 12 локациях. Основными направлениями удара этой ночью стали Харьковская, Черниговская, Донецкая и Херсонская области

Северокорейская ракета KN-23 (Фото: ресурсы пропагандистов РФ)

В ночь на 2 июня российские оккупационные войска атаковали Украину 80 ударными беспилотниками и баллистическими ракетами. Противовоздушной обороне удалось обезвредить 52 дрона, сообщили в Командовании Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

По данным военных, россияне атаковали:

→ 80 "шахедами" и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск – РФ;

→ тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Воронежской области – РФ;

→ одной крылатой ракетой Искандер-К из Брянской области – РФ.

Основными направлениями удара этой ночью стали Харьковская, Черниговская, Донецкая и Херсонская области

По состоянию на 08:30 военные обезвредили на востоке, юге и севере страны: 15 "шахедов" сбиты огневыми средствами поражения, 37 – локационно утраченные/подавленные РЭБ.

Зафиксировано попадание в 12 локациях.

KN-23 – это баллистическая ракета производства КНДР. На крупнейшем в Азиатско-Тихоокеанском регионе форуме безопасности "Диалог Шангри-Ла" президент Франции Эммануэль Макрон призвал Китай повлиять на Северную Корею, чтобы та прекратила участвовать в войне России против Украины.

Кроме вооружения, таких как ракеты и артиллерийские снаряды, Пхеньян предоставляет Москве военных. Двое из них в январе этого года Силы обороны взяли в плен на Курском направлении.

1 июня 2025 г. Россия нанесла ракетный удар по расположению одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Известно о 12 погибших и более 60 раненых.

В ночь на 2 июня российские войска атаковали Харьков беспилотниками. Взрывы раздались в Шевченковском и Холодногорском районах города, пострадали шесть человек, среди них один ребенок.