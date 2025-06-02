Росія атакувала Україну 80 "шахедами" та двома видами ракет: як відпрацювала ППО

Зафіксовано влучання у 12 локаціях. Основними напрямками удару цієї ночі стали Харківщина, Чернігівщина, Донеччина та Херсонщина

Північнокорейська ракета KN-23 (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

У ніч проти 2 червня російські окупаційні війська атакували Україну 80 ударними безпілотниками та балістичними ракетами. Протиповітряній обороні вдалося знешкодити 52 дрони, повідомили у Командуванні Повітряних сил Збройних Сил України.

За даними військових, росіяни атакували:

→ 80 "шахедами" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ;

→ трьома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області – РФ;

→ однією крилатою ракетою "Іскандер-К" із Брянської області – РФ.

Основними напрямками удару цієї ночі стали Харківщина, Чернігівщина, Донеччина та Херсонщина.

Станом на 08:30 військові знешкодили на сході, півдні та півночі країни: 15 "шахедів" збито вогневими засобами ураження, 37 – локаційно втрачені/пригнічені РЕБ.

Зафіксовано влучання у 12 локаціях.

KN-23 – це балістична ракета виробництва КНДР. На найбільшому в Азійсько-Тихоокеанському регіоні безпековому форумі "Діалог Шангрі-Ла" президент Франції Емманюель Макрон закликав Китай вплинути на Північну Корею, щоб та припинила брати участь у війні Росії проти України.

Окрім озброєння, як от ракет і артилерійських снарядів, Пхеньян надає Москві військових. Двох з них у січні цього року Сили оборони взяли у полон на Курському напрямку.

1 червня 2025 року Росія завдала ракетного удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України. Відомо про 12 загиблих і понад 60 поранених.

У ніч проти 2 червня російські війська атакували Харків безпілотниками. Вибухи пролунали у Шевченківському та Холодногірському районах міста, постраждали шестеро людей, серед них одна дитина.