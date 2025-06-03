Росія масовано атакувала дронами Балаклію: загинула людина

Наслідки обстрілу РФ на Харківщині (Фото: ДСНС України)

В ніч проти 3 червня Росія здійснила масовану атаку безпілотниками на Балаклію Ізюмського району Харківщини. Внаслідок обстрілу загинув один цивільний, ще один зазнав поранень.

Як повідомив начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов, внаслідок атаки зафіксовано декілька влучань по території міста.

Частина ударів припала на цивільне підприємство та відкриту місцевість. Також зафіксовано загоряння сухої рослинності.

Як повідомили зранку в Держслужбі з надзвичайних ситуацій, вночі ворог завдав ударів БпЛА по території поштового термінала у передмісті Харкова.

Сталася масштабна пожежа. Горіли дві складські будівлі та контейнери на загальній площі 3000 кв. м.

Пожежа (Фото: ДСНС України)

Пожежа (Фото: ДСНС України)

У ніч проти 3 червня окупанти також вчергове атакували Одесу ударними безпілотниками. За попередньою інформацією, поранень дістали четверо людей. За різними адресами спалахнули пожежі.

Російські військові також атакували Чернігів. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будівлі та постраждало четверо людей.