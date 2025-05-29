Вместо шагов к миру РФ прибегла к жестокому всплеску масштабных атак всей Украине – ООН
Вместо шагов к миру Россия прибегла к "жестокому всплеску масштабных атак" по всей Украине, заявила заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло. Об этом чиновница рассказала во время заседания Совбеза ООН, передает Укринформ.
"Когда я последний раз информировала Совбез о ситуации в Украине ровно месяц назад, еще теплилась осторожная надежда на дипломатический прогресс для прекращения боевых действий. К сожалению, вместо шагов к миру мы стали свидетелями жестокого всплеска масштабных российских атак по всей стране", – акцентировала чиновница.
Дикарло отметила, что в ночь с 25 на 26 мая РФ нанесла по Украине наибольший удар дронами с начала полномасштабного вторжения, применив 355 беспилотников.
Согласно официальным данным, с начала большой войны погибли по меньшей мере 13 279 гражданских, в том числе 707 детей, еще 32 449 получили ранения, в том числе 2068 несовершеннолетних.
Чиновница подчеркнула, что гражданские потери в Украине в первом квартале 2025 года на 59% выше, чем за аналогичный период 2024 года.
По словам Дикарло, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека продолжает документировать нарушения на территориях Украины, временно оккупированных Россией, а Независимая комиссия по расследованию фиксирует доказательства систематических ударов беспилотниками по гражданским.
Насчет украино-российских переговоров, чиновница отметила: "Хотя эти переговоры не привели к столь необходимому полному, немедленному и безусловному прекращению огня, к которому призвал генеральный секретарь [Антониу Гутерреш], обнадеживает то, что стороны якобы согласились продолжать процесс".
Заместитель главы ООН подчеркнула, что организация продолжает поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.
- Новое заседание Совбеза ООН проходит по инициативе Украины после последних массированных ударов РФ.
Глава МИД Сибига отмечал: "После недавних российских атак, приведших к жертвам среди гражданского населения, мы ожидаем решительных заявлений от наших партнеров, которые подтвердят широкий международный консенсус о необходимости заставить Россию принять полное прекращение огня как основу для содержательного мирного процесса".
По словам чиновника, на мероприятии Украина подтвердит свою полную преданность продвижению мирных усилий вместе со Штатами и европейскими партнерами.