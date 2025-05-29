Вместо шагов к миру РФ прибегла к жестокому всплеску масштабных атак всей Украине – ООН

Замгенсека заявила, что в переговорах "обнадеживает то, что стороны якобы согласились продолжать процесс"

Розмари Дикарло (Фото: ALESSANDRO DELLA VALLE / EPA)

Вместо шагов к миру Россия прибегла к "жестокому всплеску масштабных атак" по всей Украине, заявила заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло. Об этом чиновница рассказала во время заседания Совбеза ООН, передает Укринформ.

"Когда я последний раз информировала Совбез о ситуации в Украине ровно месяц назад, еще теплилась осторожная надежда на дипломатический прогресс для прекращения боевых действий. К сожалению, вместо шагов к миру мы стали свидетелями жестокого всплеска масштабных российских атак по всей стране", – акцентировала чиновница.

Дикарло отметила, что в ночь с 25 на 26 мая РФ нанесла по Украине наибольший удар дронами с начала полномасштабного вторжения, применив 355 беспилотников.

Согласно официальным данным, с начала большой войны погибли по меньшей мере 13 279 гражданских, в том числе 707 детей, еще 32 449 получили ранения, в том числе 2068 несовершеннолетних.

Чиновница подчеркнула, что гражданские потери в Украине в первом квартале 2025 года на 59% выше, чем за аналогичный период 2024 года.

По словам Дикарло, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека продолжает документировать нарушения на территориях Украины, временно оккупированных Россией, а Независимая комиссия по расследованию фиксирует доказательства систематических ударов беспилотниками по гражданским.

Насчет украино-российских переговоров, чиновница отметила: "Хотя эти переговоры не привели к столь необходимому полному, немедленному и безусловному прекращению огня, к которому призвал генеральный секретарь [Антониу Гутерреш], обнадеживает то, что стороны якобы согласились продолжать процесс".

Заместитель главы ООН подчеркнула, что организация продолжает поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.