Замість кроків до миру Росія вдалася до жорстокого сплеску масштабних атак всій Україні – ООН

Заступниця генсека заявила, що у переговорах "обнадіює те, що сторони нібито погодилися продовжувати процес"

Розмарі Дікарло (Фото: ALESSANDRO DELLA VALLE / EPA)

Замість кроків до миру Росія вдалась до "жорстокого сплеску масштабних атак" по всій Україні, заявила заступниця генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло. Про це чиновниця розповіла під час засідання Ради безпеки ООН, передає Укрінформ.

"Коли я востаннє інформувала Радбез про ситуацію в Україні рівно місяць тому, ще жевріла обережна надія на дипломатичний прогрес для припинення бойових дій. На жаль, замість кроків до миру ми стали свідками жорстокого сплеску масштабних російських атак по всій країні", – акцентувала посадовиця.

Дікарло зауважила, що у ніч з 25 на 26 травня РФ завдала по Україні найбільшого удару дронами з початку повномасштабного вторгнення, застосувавши 355 безпілотників.

Згідно з офіційними даними, з початку великої війни загинуло щонайменше 13 279 цивільних, у тому числі 707 дітей, ще 32 449 осіб дістали поранення, зокрема 2068 неповнолітніх.

Чиновниця наголосила, що цивільні втрати в Україні у першому кварталі 2025 року на 59% вищі, ніж за аналогічний період 2024 року.

За словами Дікарло, Управління Верховного комісара ООН з прав людини продовжує документувати порушення на територіях України, тимчасово окупованих Росією, а Незалежна комісія з розслідування фіксує докази систематичних ударів безпілотниками по цивільних.

Щодо україно-російських переговорів, посадовиця зазначила: "Хоча ці перемовини не привели до такого необхідного повного, негайного та безумовного припинення вогню, до якого закликав генеральний секретар [Антоніу Гутерреш], обнадіює те, що сторони нібито погодилися продовжувати процес".

Заступниця керівника ООН наголосила, що організація продовжує підтримувати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.