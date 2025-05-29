Україна ініціювала засідання Радбезу ООН через російські атаки. Сибіга озвучив очікування

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Увечері у четвер, 29 травня, за київським часом відбудеться засідання Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй, скликане за ініціативою України. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Після нещодавніх російських атак, які призвели до жертв серед цивільного населення, ми очікуємо рішучих заяв від наших партнерів, які підтвердять широкий міжнародний консенсус щодо необхідності змусити Росію прийняти повне припинення вогню як основу для змістовного мирного процесу", – заявив глава української дипломатії.

Міністр додав, що Україна підтвердить свою повну відданість просуванню мирних зусиль разом зі Сполученими Штатами та європейськими партнерами.

Україна також наголошуватиме, що доки Росія гальмує мирний процес і здійснює жорстокі атаки, тиск на агресора має зростати, додав Сибіга.