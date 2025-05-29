Украина инициировала заседание Совбеза ООН из-за российских атак. Сибига озвучил ожидания

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Вечером в четверг, 29 мая, по киевскому времени состоится заседание Совбеза Организации Объединенных Наций, созванное по инициативе Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

"После недавних российских атак, которые привели к жертвам среди гражданского населения, мы ожидаем решительных заявлений от наших партнеров, которые подтвердят широкий международный консенсус о необходимости заставить Россию принять полное прекращение огня как основу для содержательного мирного процесса", – заявил глава украинской дипломатии.

Министр добавил, что Украина подтвердит свою полную приверженность продвижению мирных усилий вместе с Соединенными Штатами и европейскими партнерами.

Украина также будет подчеркивать, что пока Россия тормозит мирный процесс и совершает жестокие атаки, давление на агрессора должно расти, добавил Сибига.