В Сумской общине объявили Дни траура по погибшим в результате российского обстрела

Жертвами российской атаки стали три человека, еще 25 – получили ранения

Последствия атаки (Фото: ГСЧС)

3 и 4 июня в Сумской общине объявлены Днями траура по погибшим в результате российских обстрелов утром во вторник. Об этом сообщил Сумской городской совет.

В знак скорби по погибшим на админзданиях, зданиях и сооружениях предприятий, учреждений и организаций будут приспущены флаги.

Отменены развлекательные мероприятия на территории общины, запрещено звучание развлекательной музыки в заведениях торговли и общественного питания, общественном транспорте.

По информации руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Станислава Полякова, известно о пяти попаданиях в трех районах города.

Три человека погибли, 25 – получили ранения (трое детей и трое взрослых находятся в тяжелом состоянии).

Утром во вторник оккупанты ударили по Сумам из реактивной артиллерии. В результате попаданий повреждено медицинское учреждение, автомобили и дома.

В ночь на 3 июня оккупанты били беспилотниками по Одессе. Ранения получили пять человек. По разным адресам вспыхнули пожары.

Российские военные также атаковали Чернигов. В результате обстрела повреждены дома и пострадали четыре человека.

В Балаклее Харьковской области в результате атаки БпЛА погиб один гражданский, еще один получил ранения.

Всего оккупанты ночью выпустили по Украине 112 дронов, 75 из которых были обезврежены.