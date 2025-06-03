В Сумской общине объявили Дни траура по погибшим в результате российского обстрела
3 и 4 июня в Сумской общине объявлены Днями траура по погибшим в результате российских обстрелов утром во вторник. Об этом сообщил Сумской городской совет.
В знак скорби по погибшим на админзданиях, зданиях и сооружениях предприятий, учреждений и организаций будут приспущены флаги.
Отменены развлекательные мероприятия на территории общины, запрещено звучание развлекательной музыки в заведениях торговли и общественного питания, общественном транспорте.
По информации руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Станислава Полякова, известно о пяти попаданиях в трех районах города.
Три человека погибли, 25 – получили ранения (трое детей и трое взрослых находятся в тяжелом состоянии).
Утром во вторник оккупанты ударили по Сумам из реактивной артиллерии. В результате попаданий повреждено медицинское учреждение, автомобили и дома.
- В ночь на 3 июня оккупанты били беспилотниками по Одессе. Ранения получили пять человек. По разным адресам вспыхнули пожары.
- Российские военные также атаковали Чернигов. В результате обстрела повреждены дома и пострадали четыре человека.
- В Балаклее Харьковской области в результате атаки БпЛА погиб один гражданский, еще один получил ранения.
- Всего оккупанты ночью выпустили по Украине 112 дронов, 75 из которых были обезврежены.