Росіяни вдарили по середмістю Сум: є загиблі та поранені – фото

За попередніми даними, окупанти пили з реактивної системи залпового вогню

Наслідки атаки (Фото: Сумська міська рада)

Вранці у вівторок, 3 червня, окупанти завдали удару по середмістю Сум, унаслідок чого є загиблий та поранені. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

О 09:37 ОВА повідомила, що окупанти поцілили по автівках в обласному центрі. На місці влучання вщент згоріли два автомобілі. Тип зброї встановлюється.

Згодом в ОВА уточнили, що через атаку загинула одна людина.

"Є багато поранених. Людей доставляють до медичних закладів обласного центру", – йдеться у повідомленні.

Сумська міська рада повідомила, що з 11:00 у школі №10 працюватиме штаб із ліквідації наслідків атаки, де постраждалих консультуватимуть і прийматимуть заяви на обстеження пошкодженого житла.

ДОПОВНЕНО О 10:28. Сумська обласна прокуратура повідомила, що окупанти вдарили по місту о 09:18.

Один засіб ураження поцілив у транспортні засоби, які рухались проїжджою частиною в середмісті. Ще декілька – по околиці міста.

Станом на 10:00 відомо про двох загиблих чоловіків. Ще семеро людей поранено, серед них четверо дітей.

Очільник Сумської ОВА Олег Григоров уточнив, що близько 20 людей постраждали внаслідок ворожої атаки у Сумах. Серед поранених є 17-річна дитина. Також є люди у важкому стані.

Попередньо, в обласному центрі було п’ять влучань з реактивної системи залпового вогню дальньої дії.

Внаслідок влучань пошкоджений медичний заклад, автівки та будинки.

Фото: Сумська обласна прокуратура

Фото: Сумська обласна прокуратура

Фото: Сумська обласна прокуратура

Фото: Сумська міська рада

У ніч проти 3 червня окупанти били безпілотниками по Одесі. Поранень дістали п’ятеро людей. За різними адресами спалахнули пожежі.

Російські військові також атакували Чернігів. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинки та постраждало четверо людей.

У Балаклії Харківської області у результаті атаки БпЛА загинув один цивільний, ще один зазнав поранень.

Загалом окупанти вночі випустили по Україні 112 дронів, 75 з яких було знешкоджено.