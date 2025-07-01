Военная разведка установила личности россиян, которые нанесли удар по Сумам 3 июня
Главное управление разведки Министерства обороны идентифицировало российских военных, причастных к обстрелу Сум 3 июня, в результате которого погибли шесть горожан, еще 29 получили ранения. Об этом сообщает ГУР.
Россияне обстреляли Сумы из реактивной системы залпового огня "Град" 30-го мотострелкового полка (в/ч 72162). Огневые позиции подразделения были расположены в районе села Апанасовка Курской области России.
ГУР установило данные четырех военнослужащих полка, непосредственно причастных к атаке на Сумы.
Речь идет о начальнике артиллерии, подполковнике Дамире Гарнаеве из Пензы, командире реактивной артиллерийской батареи, капитане Дмитрии Волобуеве из Самары, а также о командирах расчетов РСЗО "Град" артиллерийской батареи удара, сержанте Иванове и рядовом Панченко.
- Россияне обстреляли Сумы утром 3 июня. Сразу погибли три человека, около 30 получили ранения. Были повреждены 16 зданий, из которых 15 – это многоквартирные и частные жилые дома, клиническая больница, железнодорожные пути.
- 3 и 4 июня в Сумской общине были объявлены Днями траура по погибшим в результате обстрела со стороны России.