Военная разведка установила личности россиян, которые нанесли удар по Сумам 3 июня

Российские оккупанты обстреляли город из "Града", базировавшегося в Курской области

Последствия удара по Сумам (Фото: Сумский городской совет)

Главное управление разведки Министерства обороны идентифицировало российских военных, причастных к обстрелу Сум 3 июня, в результате которого погибли шесть горожан, еще 29 получили ранения. Об этом сообщает ГУР.

Россияне обстреляли Сумы из реактивной системы залпового огня "Град" 30-го мотострелкового полка (в/ч 72162). Огневые позиции подразделения были расположены в районе села Апанасовка Курской области России.

ГУР установило данные четырех военнослужащих полка, непосредственно причастных к атаке на Сумы.

Речь идет о начальнике артиллерии, подполковнике Дамире Гарнаеве из Пензы, командире реактивной артиллерийской батареи, капитане Дмитрии Волобуеве из Самары, а также о командирах расчетов РСЗО "Град" артиллерийской батареи удара, сержанте Иванове и рядовом Панченко.