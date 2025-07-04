ГУР: В Херсонской области подорвали трех оккупантов из подразделения Рогозина

Все трое захватчиков, включая старшего группы, погибли в результате взрыва, заявили в разведке

Российский захватчик (Фото: ресурс оккупантов)

На временно оккупированной территории Херсонской области взорвали трех захватчиков из подразделения "Барс-Сармат", командиром которого является бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны.

4 июля на окраине временно оккупированного населенного пункта Стрелковое взорвался Chevrolet Aveo. Внутри автомобиля находились трое захватчиков, операторов БпЛА так называемого центра специального назначения беспилотных систем российской оккупационной армии "Барс-Сармат".

По данным ГУР, все трое захватчиков, включая старшего группы, которая представляла угрозу для Сил безопасности и обороны и терроризировали гражданское население Херсонской области, погибли.

Так называемый центр "Барс-Сармат" был сформирован в 2024 году на временно оккупированной территории Запорожской области. Он специализируется на испытаниях и боевом применении новых роботизированных и электронных систем, в том числе БпЛА, роботизированных комплексов, систем радиоэлектронной разведки и борьбы, а также средств управления и связи. Командир подразделения – Рогозин.

В разведке отметили, что в структуру российского центра "Барс-Сармат" входят несколько отрядов. Ликвидированная группа входила в состав "Барс-1", дислоцирующейся в оккупированном Геническе.

18 июня стало известно, что во временно оккупированном Бердянске застрелен Михаил Грицай, который подозревается в государственной измене из-за сотрудничества со страной-агрессором.

3 июля ГУР сообщило, что на Запорожском направлении Силы обороны уничтожили почти половину позиций и мест проживания российских операторов БпЛА.