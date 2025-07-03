На Запорізькому напрямку Сили оборони знищили майже половину позицій та місць проживання російських операторів ударних і розвідувальних безпілотників. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.

За даними ГУР, українські підрозділи виявили на Запорізькому фронті 90 місць скупчення ворожих операторів, з яких вже знищено або пошкоджено 42.

Комплексну операцію "Дроноцид" проводить департамент активних дій ГУР, Командування Повітряних сил, 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, 128-ма окрема бригада територіальної оборони, підрозділ Flight Skull Сил безпілотних систем спільно з оперативно-тактичним угрупованням "Запоріжжя" й оперативно-стратегічним угрупованням військ "Таврія".