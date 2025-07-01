У Запорізькій області ГУР та рух опору двічі підірвали залізницю окупантів – відео

Після першої атаки рух окупантів залізницею було паралізовано майже на тиждень

Товарний поїзд (Ілюстративне фото: wikipedia)

Рух опору у взаємодії з воєнною розвідкою паралізували залізничні логістичні шляхи росіян у тимчасово окупованій Запорізькій області. Деталі операції розповіли в Головному управлінні розвідки.

26 червня рух опору підірвав залізничне полотно в окупації, внаслідок чого воно було тимчасово зруйноване. Рух ділянкою, яку ворог активно використовував для логістики, був паралізований на понад тиждень.

1 липня 2025 року загарбники відновили шпали й рейки, та пустили військовий товарняк. Але стався новий "залізничний гуркіт" внаслідок якого ворожий локомотив виведено з ладу.

"Одна з ключових логістичних гілок окупаційної армії у Запорізькій області знову заблокована", – повідомили в ГУР.