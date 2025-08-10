Українська авіація уразила командний пункт окупантів на Херсонщині
Бійці Повітряних сил ЗСУ успішно уразили командний пункт батальйону окупантів на тимчасово окупованій частині Херсонської області. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
"Високоточним бомбовим ударом Повітряних сил успішно уражено командний пункт батальйону окупантів в районі Олешок", - розповіло командування.
Попередньо, знищено 25 загарбників, щонайменше 11 зазнали поранень.
Згідно з даними розвідки, серед ліквідованих - командир, начальник штабу, начальник інженерної служби та командир одного з взводів батальйону.
Олешки - місто на лівобережжі Херсонщини, окуповане у перший день повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022-го. Відстань від населеного пункту до обласного центра - близько 3,5 кілометрів.
10 серпня Генштаб підтвердив успішний удар Сил оборони по Саратовському нафтопереробному заводу.
Сили оборони звільнили від окупантів населений пункт Безсалівка у Сумській області.
Генштаб спростував заяви про окупацію Дачного у Дніпропетровській області.
Коментарі (0)