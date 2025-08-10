Українська авіація уразила командний пункт окупантів на Херсонщині

Під окупованими Олешками бомбовим ударом знищено командира та інших керівників батальйону загарбників, говорять розвіддані

Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Бійці Повітряних сил ЗСУ успішно уразили командний пункт батальйону окупантів на тимчасово окупованій частині Херсонської області. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"Високоточним бомбовим ударом Повітряних сил успішно уражено командний пункт батальйону окупантів в районі Олешок", - розповіло командування.

Попередньо, знищено 25 загарбників, щонайменше 11 зазнали поранень.

Згідно з даними розвідки, серед ліквідованих - командир, начальник штабу, начальник інженерної служби та командир одного з взводів батальйону.

Олешки - місто на лівобережжі Херсонщини, окуповане у перший день повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022-го. Відстань від населеного пункту до обласного центра - близько 3,5 кілометрів.

Мапа: Deepstate

10 серпня Генштаб підтвердив успішний удар Сил оборони по Саратовському нафтопереробному заводу.

Сили оборони звільнили від окупантів населений пункт Безсалівка у Сумській області.

Генштаб спростував заяви про окупацію Дачного у Дніпропетровській області.