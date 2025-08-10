Генштаб спростував дані про окупацію Дачного у Дніпропетровській області
Інформація про окупацію росіянами населеного пункту Дачне у Дніпропетровській області не відповідає дійсності. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.
За інформацією військових, Сили оборони продовжують контролювати Дачне. Дані про його окупацію не відповідають дійсності.
Українські захисники успішно руйнують наміри російських загарбників просунутися вперед, завдаючи значних втрат у живій силі та тримаючи визначені рубежі.
У Генштабі закликали довіряти лише офіційним джерелам та перевіряти інформацію.
2 липня Генштаб уже спростовував інформацію про окупацію Дачного. Тоді одна з невеликих розвідувальних груп росіян змогла проникнути в населений пункт, але Сили оборони її знищили.
- Перші заяви про те, що росіяни зайшли на територію Дніпропетровської області, з'явилися 21 травня. Тоді російські пропагандистські ресурси поширили фотографію, яка начебто свідчить про вихід військ РФ на межі області. Очільник Дніпропетровської ОВА спростував цю інформацію.
- 30 червня керівник ЦПД заявляв, що російські війська не прорвали оборону Дніпропетровській області й не зайшли на її територію.
