Генштаб спростував дані про окупацію Дачного у Дніпропетровській області

Український військовий (Фото: Генштаб)

Інформація про окупацію росіянами населеного пункту Дачне у Дніпропетровській області не відповідає дійсності. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

За інформацією військових, Сили оборони продовжують контролювати Дачне. Дані про його окупацію не відповідають дійсності.

Українські захисники успішно руйнують наміри російських загарбників просунутися вперед, завдаючи значних втрат у живій силі та тримаючи визначені рубежі.

У Генштабі закликали довіряти лише офіційним джерелам та перевіряти інформацію.

Мапа: DeepState

2 липня Генштаб уже спростовував інформацію про окупацію Дачного. Тоді одна з невеликих розвідувальних груп росіян змогла проникнути в населений пункт, але Сили оборони її знищили.