27 липня Спецпризначенці Головного управління розвідки ліквідували окупантів, які звітували про "захоплення" населеного пункту Зелений Гай у Донецькій області. Про це ГУР повідомило у своїх соцмережах та опублікувало відповідний запис й фото.

Розвідка зазначає, що загарбники не полишають спроб порватися до кордону Дніпропетровської області та прозвітувати про чергову "перемогу".

"Зокрема, одна з бойових груп російської армії вирішила сфотографуватися в селі Зелений Гай на Донеччині та прозвітувати керівництву про нову "захоплену" позицію на шляху до Дніпропетровщини. Проте загарбники опинилися в зоні відповідальності підрозділу Братство у складі Спецпідрозділу Тимура, а тому медійний "тріумф" тривав недовго", – розповіли в відомстві.

За даними розвідки, окупанти записали відео з села 26 липня – й уже наступного дня на тому ж місці були бійці "Братства".

Коллаж: ГУР

Зелений Гай – село у менш ніж кілометрі від адмінмежі Дніпропетровської області по річці Вовча. За даними аналітичного проєкту Deepstate, частина населеного пункту окупована, а більшу його частину займає сіра зона (йдуть активні бойові дії або невідомо, хто контролює територію).

Мапа: Deepstate

Зелений Гай – біла позначка, обведена червоним (Мапа: Deepstate)