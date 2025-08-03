Бійці ГУР знищили росіян, які відзвітували про "захоплення" села поряд з Дніпропетровщиною: відео
27 липня Спецпризначенці Головного управління розвідки ліквідували окупантів, які звітували про "захоплення" населеного пункту Зелений Гай у Донецькій області. Про це ГУР повідомило у своїх соцмережах та опублікувало відповідний запис й фото.
Розвідка зазначає, що загарбники не полишають спроб порватися до кордону Дніпропетровської області та прозвітувати про чергову "перемогу".
"Зокрема, одна з бойових груп російської армії вирішила сфотографуватися в селі Зелений Гай на Донеччині та прозвітувати керівництву про нову "захоплену" позицію на шляху до Дніпропетровщини. Проте загарбники опинилися в зоні відповідальності підрозділу Братство у складі Спецпідрозділу Тимура, а тому медійний "тріумф" тривав недовго", – розповіли в відомстві.
За даними розвідки, окупанти записали відео з села 26 липня – й уже наступного дня на тому ж місці були бійці "Братства".
Зелений Гай – село у менш ніж кілометрі від адмінмежі Дніпропетровської області по річці Вовча. За даними аналітичного проєкту Deepstate, частина населеного пункту окупована, а більшу його частину займає сіра зона (йдуть активні бойові дії або невідомо, хто контролює територію).
- 25 липня президент Зеленський повідомив, що ситуація на адмінмежі Дніпропетровщини є такою самою, як у Покровську: росіяни заходять на поле, де "просто живого місця немає" і де не стоять українські військові – ті натомість є на відстані й "знищують все що можна".
- У таких умовах, наголосив глава держави, все одно, чи "зайшли вони [росіяни] туди, чи не зайшли".
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