27 июля Спецназовцы Главного управления разведки ликвидировали оккупантов, которые отчитывались о "захвате" населенного пункта Зеленый Гай в Донецкой области. Об этом ГУР сообщило в своих соцсетях и опубликовало соответствующую запись и фото.

Разведка отмечает, что захватчики не оставляют попыток порваться к границе Днепропетровской области и отчитаться об очередной "победе".

"В частности, одна из боевых групп российской армии решила сфотографироваться в селе Зеленый Гай в Донецкой области и отчитаться руководству о новой "захваченной" позиции на пути к Днепропетровщине. Однако захватчики оказались в зоне ответственности подразделения Братство в составе Спецподразделения Тимура, а потому медийный "триумф" длился недолго", – рассказали в ведомстве.

По данным разведки, оккупанты записали видео из села 26 июля – и уже на следующий день на том же месте были бойцы "Братства".

Коллаж: ГУР

Зеленый Гай – село в менее чем километре от админграницы Днепропетровской области по реке Волчья. По данным аналитического проекта Deepstate, часть населенного пункта оккупирована, а большую его часть занимает серая зона (идут активные боевые действия или неизвестно, кто контролирует территорию).

Карта: Deepstate

Зеленый Гай – белая отметка, обведенная красным (Карта: Deepstate)