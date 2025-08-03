Бойцы ГУР уничтожили россиян, которые отчитались о "захвате" села вблизи Днепропетровщины
27 июля Спецназовцы Главного управления разведки ликвидировали оккупантов, которые отчитывались о "захвате" населенного пункта Зеленый Гай в Донецкой области. Об этом ГУР сообщило в своих соцсетях и опубликовало соответствующую запись и фото.
Разведка отмечает, что захватчики не оставляют попыток порваться к границе Днепропетровской области и отчитаться об очередной "победе".
"В частности, одна из боевых групп российской армии решила сфотографироваться в селе Зеленый Гай в Донецкой области и отчитаться руководству о новой "захваченной" позиции на пути к Днепропетровщине. Однако захватчики оказались в зоне ответственности подразделения Братство в составе Спецподразделения Тимура, а потому медийный "триумф" длился недолго", – рассказали в ведомстве.
По данным разведки, оккупанты записали видео из села 26 июля – и уже на следующий день на том же месте были бойцы "Братства".
Зеленый Гай – село в менее чем километре от админграницы Днепропетровской области по реке Волчья. По данным аналитического проекта Deepstate, часть населенного пункта оккупирована, а большую его часть занимает серая зона (идут активные боевые действия или неизвестно, кто контролирует территорию).
- 25 июля президент Зеленский сообщил, что ситуация на админгранице Днепропетровщины такая же, как в Покровске: россияне заходят на поле, где "просто живого места нет" и где не стоят украинские военные – те вместо этого находятся на расстоянии и "уничтожают все что можно".
- В таких условиях, подчеркнул глава государства, все равно, "зашли они [русские] туда или не зашли".
Комментарии (0)