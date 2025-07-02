Генштаб підтвердив захід розвідгрупи РФ у Дачне на Дніпропетровщині, Сили оборони її знищили

Дніпропетровська область (Фото: Wikimapia)

Кілька днів тому одна з невеликих розвідувальних груп росіян змогла проникнути в населений пункт Дачне Дніпропетровської області, але була знищена Силами оборони. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

За інформацією військових, підрозділи ЗСУ продовжують стримувати натиск окупантів, які не полишають спроб перетнути адміністративну межу Донецької й Дніпропетровської областей. Ворог не має успіху в досягненні цієї цілі, хоч скільки вчиняє "м’ясних штурмів" силами малих піхотних та диверсійно-розвідувальних груп.

Кілька днів тому одна з розвідгруп змогла проникнути в Дачне в Дніпропетровській області. Окупанти встигли сфотографуватися з російським триколором, однак це була остання їх активність – українські воїни знищили загарбників.

В Генштабі зазначили, що в одному з наступних штурмів двом російським військовослужбовцям пощастило більше. Вони залишилися живими та потрапили в полон до бригади морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ, поповнивши обмінний фонд.

"Відтак реляції російської пропаганди про захоплення плацдарму на Дніпропетровщині не відповідають дійсності. Дачне й надалі залишається під контролем Сил оборони України", – йдеться у заяві.

Раніше російські пропагандисти заявили про нібито захоплення російськими військами першого населеного пункту Дніпропетровської області – села Дачне. Окупанти публікували відповідне відео з триколором.

Мапа: DeepState