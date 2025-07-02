Генштаб подтвердил заход разведгруппы России в Дачное, Силы обороны уничтожили ее

Днепропетровская область (Фото: Wikimapia)

Несколько дней назад одна из небольших разведывательных групп россиян смогла проникнуть в населенный пункт Дачное Днепропетровской области, но была уничтожена Силами обороны. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

По информации военных, подразделения ВСУ продолжают сдерживать наступление оккупантов, которые не оставляют попыток пересечь административную границу Донецкой и Днепропетровской областей. Враг не добивается успеха в достижении этой цели, несмотря на многочисленные "мясные штурмы" силами небольших пехотных и диверсионно-разведывательных групп.

Несколько дней назад одна из разведывательных групп смогла проникнуть в Дачное в Днепропетровской области. Захватчики успели сфотографироваться с российским триколором, однако это была их последняя активность – украинские воины уничтожили захватчиков.

В Генштабе отметили, что в одном из последующих штурмов двум российским военнослужащим повезло больше. Они остались живы и попали в плен к бригаде морской пехоты Военно-морских сил ВСУ, пополнив фонд для обмена.

"Таким образом, сообщения российской пропаганды о захвате плацдарма в Днепропетровской области не соответствуют действительности. Дачное и дальше остается под контролем Сил обороны Украины", — говорится в заявлении.

Ранее российские пропагандисты заявили о якобы захвате российскими войсками первого населенного пункта Днепропетровской области – села Дачное. Оккупанты опубликовали соответствующее видео с триколором.

Карта: DeepState