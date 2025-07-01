Командир 110 бригады погиб от удара "Искандером" – Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

В результате российского ракетного удара погиб командир 110 отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины Сергей Захаревич. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении.

По его словам, в течение дня 1 июля в Гуляйполе продолжались работы по разбору завалов после российской атаки.

"К сожалению, есть потери. И среди военных, и среди мирных жителей. Погиб командир 110 отдельной механизированной бригады, полковник Захаревич. Другие ребята из бригады. Мои соболезнования всем родным и близким", — сказал президент.

Он добавил, что ведется полное расследование обстоятельств удара.

"Я жду отчета. Всем раненым, а это был ракетный удар, оказывается необходимая помощь. Более 30 человек получили ранения. Мы обязательно ответим россиянам за этот удар", — подчеркнул глава государства.

Ранее о гибели Захаревича сообщил Генеральный штаб ВСУ. Однако военные не раскрыли обстоятельств смерти полковника.

"Захаревич – офицер чести, лидер, которого уважали собратья и доверяли подчиненные. Наша армия потеряла еще одного представителя нового поколения украинских офицеров, которые выросли в боях, стали образцами мужества и инициативного военного лидерства", — говорится в сообщении.

Командование Сил специальных операций отметило, что часть жизни Захаревич посвятил ССО. Именно он занимался подготовкой трех Квалификационных курсов ССО Украины.

Со временем возглавил 47 отряд специального назначения. Лично участвовал в выполнении боевых задач, непосредственно выполнял их. Будучи офицером командования в начале полномасштабного вторжения возглавил сводную группу специального назначения, которая выполняла боевые задачи во вражеских тылах.

СПРАВКА Захаревича назначили командиром 110 ОМБр в феврале 2025 года после того, как бригада, которая вела бои на юге Донецкой области, утратила контроль над поселком Великая Новоселка. До этого он занимал должность заместителя командира 33 отдельной механизированной бригады, а также служил в 30 ОМБр и 1 отдельной танковой бригаде.

Фото: ССО

Фото: ССО

Фото: ССО

1 июля Днепропетровская ОВА заявила о ракетном ударе по Гуляйполю в Каменском районе. Сообщалось о погибших и раненых. Оккупанты применили две баллистические ракеты, вероятно типа "Искандер-М".