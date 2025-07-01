Комбриг 110 бригади загинув від російського удару "Іскандером" – Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

У результаті російського ракетного удару загинув командир 110 окремої механізованої бригади Збройних Сил України Сергій Захаревич. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, упродовж дня 1 липня в Гуляйполі тривало розбирання завалів після російської атаки.

"На жаль, є втрати. І військові, і цивільні. Загинув командир 110 окремої механізованої бригади, полковник Захаревич. Інші хлопці з бригади. Мої співчуття усім рідним та близьким", – сказав президент.

Він додав, що триває повне розслідування обставин удару.

"Я чекаю на доповідь. Усім, хто був поранений, а це був ракетний удар, усім надають необхідну допомогу. Більш ніж 30 людей були поранені. Ми обов’язково відповімо росіянам на цей удар", – наголосив глава держави.

Раніше про загибель Захаревича повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Однак військові не розкрили обставин смерті полковника.

"Захаревич – офіцер честі, лідер, якого поважали побратими і якому довіряли підлеглі. Наша армія втратила ще одного представника нового покоління українських офіцерів, які зросли в боях, стали взірцями мужності та ініціативного військового лідерства", – йдеться у повідомленні.

Командування Сил спеціальних операцій зазначило, що частину життя Захаревич присвятив ССО. Саме він займався підготовкою трьох Кваліфікаційних курсів ССО України.

З часом очолив 47 загін спеціального призначення. Особисто брав участь у виконанні бойових завдань, безпосередньо виконував їх. Бувши офіцером командування на початку повномасштабного вторгнення очолив зведену групу спеціального призначення, яка виконувала бойові завдання у ворожих тилах.

ДОВІДКА Захаревича призначили командувати 110 ОМБр у лютому 2025 року після того, як бригада, яка вела бої на півдні Донецької області, втратила контроль над селищем Велика Новосілка. До цього він обіймав посаду заступника командира 33 окремої механізованої бригади, а також служив у 30 ОМБр і 1 окремій танковій бригаді.

Фото: ССО

Фото: ССО

Фото: ССО

1 липня Дніпропетровська ОВА заявила про ракетний удар по Гуляйполю в Кам'янському районі. Повідомлялося про загиблих та поранених. Окупанти застосували дві балістичні ракети, ймовірно типу "Іскандер-М".