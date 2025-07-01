Росія вдарила ракетою по Дніпропетровщині: є загиблі й поранені
1 липня російські війська атакували ракетою Кам'янський район Дніпропетровської області. Внаслідок удару відомо про загиблих і поранених, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Очільник Дніпропетровської ОВА не назвав точної кількості постраждалих, зазначивши, що деталі будуть згодом. Також там виникла пожежа.
Близько о 09:32 Повітряні сили повідомляли про швидкісну ціль на Дніпропетровщині.
Також у ніч на 1 липня російські війська атакували Україну 52 дронами. Вдалося знешкодити 47 безпілотники, є влучання у трьох локаціях.
- 24 червня Росія атакувала Дніпро та місто Самар. 27 червня кількість жертв зросла до 21 особи в Дніпрі та до двох у Самарі.
- 27 червня Росія завдала ракетного удару по місту Самар у Дніпропетровській області, внаслідок чого загинули п'ятеро осіб і 23 особи постраждали. 28 і 29 червня оголосили днями жалоби за загиблими через російську атаку.