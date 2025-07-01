Росія вдарила ракетою по Дніпропетровщині: є загиблі й поранені

Ілюстративне фото (Фото: ДСНС України)

1 липня російські війська атакували ракетою Кам'янський район Дніпропетровської області. Внаслідок удару відомо про загиблих і поранених, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Очільник Дніпропетровської ОВА не назвав точної кількості постраждалих, зазначивши, що деталі будуть згодом. Також там виникла пожежа.

Близько о 09:32 Повітряні сили повідомляли про швидкісну ціль на Дніпропетровщині.

Також у ніч на 1 липня російські війська атакували Україну 52 дронами. Вдалося знешкодити 47 безпілотники, є влучання у трьох локаціях.