У місті Самар 28 і 29 червня оголосили днями жалоби за загиблими через російську атаку
У місті Самар на Дніпропетровщині 28 та 29 червня оголосили днями жалоби після російського ракетного удару. Про це повідомив міський голова Сергій Рєзнік.
"Це не випадковий терор. Росія свідомо цілила по мирних людях. По нашому місту", – написав мер міста.
За його словами, рятувальники досі розбирають завали, медики борються за поранених, а всі служби працюють безперервно.
27 червня Росія завдала ракетного удару по місту Самар у Дніпропетровській області. У місті пролунали кілька вибухів об 11:13 та 11:25.
Спершу було відомо про трьох загиблих та 14 постраждалих. Згодом кількість жертв зросла до пʼяти. Кількість постраждалих збільшилася до 23 осіб, з яких четверо перебувають у важкому стані.
- 24 червня Росія вдарила по Дніпру й області балістикою. Мер міста Борис Філатов назвав атаку найзухвалішою від початку повномасштабної війни.
- Ворожий удар також зачепив потяг Одеса – Запоріжжя, проте російська пропаганда звинуватила українську ППО в цьому. В Укрзалізниці підтвердили, що потяг постраждав саме через ворожий удар.
- Станом на вечір 25 червня у Дніпрі зросла кількість загиблих до 21 особи. Загалом – понад 340 потерпілих, серед яких 38 дітей.