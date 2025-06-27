У місті Самар 28 і 29 червня оголосили днями жалоби за загиблими через російську атаку

Внаслідок російського удару 27 червня по місту Самар відомо про пʼять загиблих

Ілюстративне фото (Фото: ДСНС України)

У місті Самар на Дніпропетровщині 28 та 29 червня оголосили днями жалоби після російського ракетного удару. Про це повідомив міський голова Сергій Рєзнік.

"Це не випадковий терор. Росія свідомо цілила по мирних людях. По нашому місту", – написав мер міста.

За його словами, рятувальники досі розбирають завали, медики борються за поранених, а всі служби працюють безперервно.

27 червня Росія завдала ракетного удару по місту Самар у Дніпропетровській області. У місті пролунали кілька вибухів об 11:13 та 11:25.

Спершу було відомо про трьох загиблих та 14 постраждалих. Згодом кількість жертв зросла до пʼяти. Кількість постраждалих збільшилася до 23 осіб, з яких четверо перебувають у важкому стані.