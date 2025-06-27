В городе Самар 28 и 29 июня объявлены днями траура по погибшим в результате атаки РФ
В городе Самар Днепропетровской области 28 и 29 июня объявлены днями траура после российского ракетного удара. Об этом сообщил городской голова Сергей Резник.
"Это не случайный террор. Россия целенаправленно наносила удары по мирным жителям. По нашему городу", – написал мэр города.
По его словам, спасатели до сих пор разбирают завалы, медики борются за раненых, а все службы работают непрерывно.
27 июня Россия нанесла ракетный удар по городу Самар в Днепропетровской области. В городе прогремело несколько взрывов в 11:13 и 11:25.
Изначально сообщалось о трех погибших и 14 пострадавших. Позже число жертв увеличилось до пяти. Число пострадавших возросло до 23 человек, из которых четверо находятся в тяжелом состоянии.
- 24 июня Россия нанесла баллистические удары по Днепру и области. Мэр города Борис Филатов назвал атаку самой дерзкой с начала полномасштабной войны.
- Вражеский удар также зацепил поезд Одесса – Запорожье, однако российская пропаганда обвинила в этом украинскую ПВО. В Укрзалізниці подтвердили, что поезд пострадал именно из-за вражеского удара.
- По состоянию на вечер 25 июня число погибших в Днепре увеличилось до 21 человека. Всего пострадали более 340 человек, в том числе 38 детей.