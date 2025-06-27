В городе Самар 28 и 29 июня объявлены днями траура по погибшим в результате атаки РФ

В результате российского удара по городу Самар 27 июня известно о пяти погибших

Иллюстративное фото (Фото: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям)

В городе Самар Днепропетровской области 28 и 29 июня объявлены днями траура после российского ракетного удара. Об этом сообщил городской голова Сергей Резник.

"Это не случайный террор. Россия целенаправленно наносила удары по мирным жителям. По нашему городу", – написал мэр города.

По его словам, спасатели до сих пор разбирают завалы, медики борются за раненых, а все службы работают непрерывно.

27 июня Россия нанесла ракетный удар по городу Самар в Днепропетровской области. В городе прогремело несколько взрывов в 11:13 и 11:25.

Изначально сообщалось о трех погибших и 14 пострадавших. Позже число жертв увеличилось до пяти. Число пострадавших возросло до 23 человек, из которых четверо находятся в тяжелом состоянии.