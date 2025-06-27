Россия нанесла ракетный удар по городу Самар: есть погибшие, возник пожар
27 июня днем Россия нанесла ракетный удар по городу Самар в Днепропетровской области, есть жертвы. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.
В городе прогремело несколько взрывов в 11:13 и 11:25. В результате атаки погибли три человека и 14 получили ранения, отметил Лысак.
Кроме того, в городе возник пожар. Дополнительная информация о последствиях атаки уточняется.
- 24 июня Россия ударила по Днепру и области баллистикой. Мэр города Борис Филатов назвал атаку самой дерзкой с начала полномасштабной войны.
- В городе Самар в результате этой атаки погибли два человека.