Росія завдала ракетного удару по місту Самар: є загиблі, виникла пожежа

Росія завдала ракетного удару по місту Самар: є загиблі, виникла пожежадоповнено
Удень, 27 червня, Росія завдала ракетного удару по місту Самар у Дніпропетровській області, є жертви. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
У місті пролунали кілька вибухів об 11:13 та 11:25. Унаслідок атаки загинули три особи та 14 людей поранені, зазначив Лисак.
Окрім цього, в місті виникла пожежа. Додаткова інформація щодо наслідків атаки уточнюється.
ДОПОВНЕНО о 13:10. Кількість загиблих зросла до чотирьох осіб, а постраждалих – до 17.
"Більшість поранених госпіталізовані. Двоє чоловіків та жінка – "важкі". Решта в стані середньої тяжкості", – повідомив Лисак.
ДОПОВНЕНО 14:13. У лікарні помер 46-річний чоловік, поранений під час ракетної атаки. Загиблих загалом вже п'ятеро, повідомив голова ОВА.
Кількість постраждалих збільшилася до 23 осіб, з яких четверо перебувають у важкому стані.
- 24 червня Росія вдарила по Дніпру й області балістикою. Мер міста Борис Філатов назвав атаку найзухвалішою від початку повномасштабної війни.
- У міста Самар унаслідок цієї атаки загинули дві особи.