Росія завдала ракетного удару по місту Самар: є загиблі, виникла пожежа

Місто Самар (Ілюстративне фото: wikipedia)

Удень, 27 червня, Росія завдала ракетного удару по місту Самар у Дніпропетровській області, є жертви. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

У місті пролунали кілька вибухів об 11:13 та 11:25. Унаслідок атаки загинули три особи та 14 людей поранені, зазначив Лисак.

Окрім цього, в місті виникла пожежа. Додаткова інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

ДОПОВНЕНО о 13:10. Кількість загиблих зросла до чотирьох осіб, а постраждалих – до 17.

"Більшість поранених госпіталізовані. Двоє чоловіків та жінка – "важкі". Решта в стані середньої тяжкості", – повідомив Лисак.

ДОПОВНЕНО 14:13. У лікарні помер 46-річний чоловік, поранений під час ракетної атаки. Загиблих загалом вже п'ятеро, повідомив голова ОВА.

Кількість постраждалих збільшилася до 23 осіб, з яких четверо перебувають у важкому стані.