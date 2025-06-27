Атака по Днепру 24 июня. Число погибших выросло, есть пропавшие без вести

Число погибших в Днепре увеличилось до 21 человека, еще два человека погибли в Самаре

Игорь Клименко в Днепре (Фото: t.me/Klymenko_MVS)

Число жертв от удара по Днепру 24 июня увеличилось до 21 человека. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

Министр внутренних дел Игорь Клименко посетил Днепропетровскую область после атаки. Он подтвердил увеличение числа погибших в Днепре и отметил, что еще два человека были убиты 24 июня в Самаре.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

"В общей сложности пострадало более 340 человек, в том числе 38 детей. Есть также люди, которые числятся пропавшими без вести", – сообщил Клименко.

Глава МВД пообщался со спасателями и провел совещание с ними и полицейскими. По его словам, сейчас самое главное – это безопасность людей, оперативное реагирование и предоставление качественных сервисных услуг. Особое внимание уделяется развитию системы убежищ и безопасности граждан.

Также Клименко посетил восточную часть региона, где побеседовал с жителями и наградил сотрудников полиции и ГСЧС, которые несут там службу под ежедневными обстрелами.

"Мы продолжаем работать во всех направлениях – от ликвидации последствий российских ударов до создания комплексной системы безопасности в общинах", – резюмировал министр.