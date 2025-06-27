Атака по Днепру 24 июня. Число погибших выросло, есть пропавшие без вести
Число жертв от удара по Днепру 24 июня увеличилось до 21 человека. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.
Министр внутренних дел Игорь Клименко посетил Днепропетровскую область после атаки. Он подтвердил увеличение числа погибших в Днепре и отметил, что еще два человека были убиты 24 июня в Самаре.
Поисково-спасательные работы продолжаются.
"В общей сложности пострадало более 340 человек, в том числе 38 детей. Есть также люди, которые числятся пропавшими без вести", – сообщил Клименко.
Глава МВД пообщался со спасателями и провел совещание с ними и полицейскими. По его словам, сейчас самое главное – это безопасность людей, оперативное реагирование и предоставление качественных сервисных услуг. Особое внимание уделяется развитию системы убежищ и безопасности граждан.
Также Клименко посетил восточную часть региона, где побеседовал с жителями и наградил сотрудников полиции и ГСЧС, которые несут там службу под ежедневными обстрелами.
"Мы продолжаем работать во всех направлениях – от ликвидации последствий российских ударов до создания комплексной системы безопасности в общинах", – резюмировал министр.
- 24 июня Россия ударила по Днепру и области баллистикой. Мэр города Борис Филатов назвал атаку самой дерзкой с начала полномасштабной войны.
- Вражеский удар также зацепил поезд Одесса – Запорожье, однако российская пропаганда обвинила в этом украинскую ПВО. В Укрзализниці подтвердили, что поезд пострадал именно из-за вражеского удара.
- По состоянию на вечер 24 июня было известно о 17 погибших в Днепре и 279 пострадавших, среди которых 27 детей.
- 25 июня число погибших в Днепре увеличилось до 21 человека, а в Самаре – до двух. Сообщалось о более чем 300 пострадавших. Этот день был объявлен Днем траура в регионе.