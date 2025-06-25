Атака по Днепру и области 24 июня. Уже 21 погибший и более 300 раненых – фото

В Днепре количество погибших возросло до 19 человек, а в области увеличилось до двух

Атака по Днепру (Фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

В Днепре возросло число погибших до 19 человек из-за российского удара 24 июня. Всего в области погиб 21 человек, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

Также увеличилось количество раненых – по состоянию на утро 25 июня их более 300. Часть из них остается в больницах, медики делают все, чтобы спасти и восстановить здоровье пострадавших, отметил Лысак.

25 июня объявлен Днем траура в Днепре, а также в Самаре, где погибли два человека.

Фото: ГСЧС