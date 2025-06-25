Атака по Днепру и области 24 июня. Уже 21 погибший и более 300 раненых – фото
В Днепре возросло число погибших до 19 человек из-за российского удара 24 июня. Всего в области погиб 21 человек, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.
Также увеличилось количество раненых – по состоянию на утро 25 июня их более 300. Часть из них остается в больницах, медики делают все, чтобы спасти и восстановить здоровье пострадавших, отметил Лысак.
25 июня объявлен Днем траура в Днепре, а также в Самаре, где погибли два человека.
- 24 июня Россия ударила по Днепру и области баллистикой. Мэр города Борис Филатов назвал атаку самой дерзкой с начала полномасштабной войны.
- Вражеский удар также задел поезд Одесса-Запорожье, однако российская пропаганда обвинила украинскую ПВО в этом. В Укрзализныце подтвердили, что поезд пострадал именно из-за вражеского удара.
- На вечер 24 июня было известно о 17 погибших в Днепре и 279 пострадавших, среди которых 27 детей.