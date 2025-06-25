Атака по Дніпру та області 24 червня. Вже 21 загиблий та понад 300 поранених – фото

У Дніпрі кількість загиблих зросла до 19 осіб, а в области збільшилася до двох

Атака по Дніпру (Фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

У Дніпрі зросла кількість загиблих до 19 осіб через російський удар 24 червня. Загалом в області загинула 21 людина, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Також збільшилася кількість поранених – станом на ранок 25 червня їх понад 300. Частина з них залишається у лікарнях, медики роблять все, щоб врятувати та відновити здоров’я постраждалих, зазначив Лисак.

25 червня оголошене Днем жалоби в Дніпрі, а також в Самарі, де загинули двоє осіб.

Фото: ДСНС