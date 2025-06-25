Атака по Дніпру та області 24 червня. Вже 21 загиблий та понад 300 поранених – фото
У Дніпрі зросла кількість загиблих до 19 осіб через російський удар 24 червня. Загалом в області загинула 21 людина, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Також збільшилася кількість поранених – станом на ранок 25 червня їх понад 300. Частина з них залишається у лікарнях, медики роблять все, щоб врятувати та відновити здоров’я постраждалих, зазначив Лисак.
25 червня оголошене Днем жалоби в Дніпрі, а також в Самарі, де загинули двоє осіб.
- 24 червня Росія вдарила по Дніпру та області балістикою. Мер міста Борис Філатов назвав атаку найзухвалішою від початку повномасштабної війни.
- Ворожий удар також зачепив потяг Одеса-Запоріжжя, проте російська пропаганда звинуватила українську ППО в цьому. В Укрзалізниці підтвердили, що потяг постраждав саме через ворожий удар.
- Станом на вечір 24 червня було відомо про 17 загиблих у Дніпрі та 279 постраждалих, серед яких 27 дітей.