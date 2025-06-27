Атака по Дніпру 24 червня. Число загиблих зросло, є зниклі безвісти
Кількість жертв від удару по Дніпру 24 червня зросла до 21 людини. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко відвідав Дніпропетровську область після атаки. Він підтвердив збільшення кількости загиблих у Дніпрі та зазначив, що ще дві людини були вбиті 24 червня у Самарі.
Пошуково-рятувальні роботи досі тривають.
"Загалом – понад 340 потерпілих, серед яких 38 дітей. Є ще люди, які вважаються зниклими безвісти", – повідомив Клименко.
Голова МВС поспілкувався з рятувальниками та провів нараду з ними й поліцейськими. За його словами, зараз найголовніше – це безпека людей, оперативне реагування та надання якісних сервісних послуг. А окрема увага прикута до розвитку системи укриттів і безпеки громадян.
Також Клименко відвідав схід регіону, де поспілкувався з мешканцями й нагородив співробітників поліції та ДСНС, які несуть там службу під щоденними обстрілами.
"Продовжуємо працювати по всіх напрямках – від ліквідації наслідків російських ударів до розбудови комплексної системи безпеки у громадах", – резюмував міністр.
- 24 червня Росія вдарила по Дніпру та області балістикою. Мер міста Борис Філатов назвав атаку найзухвалішою від початку повномасштабної війни.
- Ворожий удар також зачепив потяг Одеса – Запоріжжя, проте російська пропаганда звинуватила в цьому українську ППО. В Укрзалізниці підтвердили, що потяг постраждав саме через ворожий удар.
- Станом на вечір 24 червня було відомо про 17 загиблих у Дніпрі та 279 постраждалих, серед яких 27 дітей.
- 25 червня кількість загиблих у Дніпрі зросла до 21 особи, а у Самарі – до двох. Повідомлялося про понад 300 постраждалих. Цей день був оголошений Днем жалоби в регіоні.