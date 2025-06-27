Атака по Дніпру 24 червня. Число загиблих зросло, є зниклі безвісти

До 21 особи зросла кількість загиблих у Дніпрі, ще дві людини загинули в Самарі

Ігор Клименок у Дніпрі (Фото: t.me/Klymenko_MVS)

Кількість жертв від удару по Дніпру 24 червня зросла до 21 людини. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко відвідав Дніпропетровську область після атаки. Він підтвердив збільшення кількости загиблих у Дніпрі та зазначив, що ще дві людини були вбиті 24 червня у Самарі.

Пошуково-рятувальні роботи досі тривають.

"Загалом – понад 340 потерпілих, серед яких 38 дітей. Є ще люди, які вважаються зниклими безвісти", – повідомив Клименко.

Голова МВС поспілкувався з рятувальниками та провів нараду з ними й поліцейськими. За його словами, зараз найголовніше – це безпека людей, оперативне реагування та надання якісних сервісних послуг. А окрема увага прикута до розвитку системи укриттів і безпеки громадян.

Також Клименко відвідав схід регіону, де поспілкувався з мешканцями й нагородив співробітників поліції та ДСНС, які несуть там службу під щоденними обстрілами.

"Продовжуємо працювати по всіх напрямках – від ліквідації наслідків російських ударів до розбудови комплексної системи безпеки у громадах", – резюмував міністр.