Росія атакувала Україну 52 дронами. Є влучання у трьох локаціях

Унаслідок російської атаки 1 липня були влучання у трьох локаціях і ще в одному місці попадали уламки збитого дрона

ППО (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

У ніч на 1 липня російські війська атакували Україну 52 дронами. Вдалося знешкодити 47 безпілотники, є влучання у трьох локаціях, повідомили у Повітряних силах.

З 21:00 30 червня Росія атакувала дронами Україну з Брянська, Міллерово Приморсько-Ахтарська, що у РФ.

Станом на 09:00 протиповітряною обороною знешкоджено 47 дронів на півночі та сході країни. 14 – збито вогневими засобами ураження, 33 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання у трьох локаціях, падіння збитих (уламки) на одній локації.