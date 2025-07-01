Росія атакувала Україну 52 дронами. Є влучання у трьох локаціях
У ніч на 1 липня російські війська атакували Україну 52 дронами. Вдалося знешкодити 47 безпілотники, є влучання у трьох локаціях, повідомили у Повітряних силах.
З 21:00 30 червня Росія атакувала дронами Україну з Брянська, Міллерово Приморсько-Ахтарська, що у РФ.
Станом на 09:00 протиповітряною обороною знешкоджено 47 дронів на півночі та сході країни. 14 – збито вогневими засобами ураження, 33 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
Зафіксовано влучання у трьох локаціях, падіння збитих (уламки) на одній локації.
- У ніч проти 30 червня Росія атакувала Україну 107 дронами. Вдалося знешкодити 74 безпілотники, були влучання у понад 10 локаціях.
- У ніч проти 1 липня російські війська завдали ударів по Запоріжжю та Запорізькому району. Внаслідок атаки сталося займання на підприємстві, а також пошкоджені приватні будинки.