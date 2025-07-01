Россия атаковала Украину 52 дронами. Есть попадания в трех локациях
В ночь на 1 июля российские войска атаковали Украину 52 дронами. Удалось обезвредить 47 беспилотников, есть попадания в трех локациях, сообщили в Воздушных силах.
С 21:00 30 июня Россия атаковала Украину дронами из Брянска, Миллерово и Приморско-Ахтарска, что находятся на территории РФ.
По состоянию на 09:00 силами противовоздушной обороны уничтожено 47 дронов на севере и востоке страны. 14 сбиты огневыми средствами поражения, 33 локализованы/подавлены средствами РЭБ.
Зафиксированы попадания в трех локациях, падение сбитых (обломков) в одной локации.
- В ночь на 30 июня Россия атаковала Украину 107 дронами. Удалось обезвредить 74 беспилотника, были попадания в более чем 10 локациях.
- В ночь на 1 июля российские войска нанесли удары по Запорожью и Запорожскому району. В результате атаки произошел пожар на предприятии, а также повреждены частные дома.