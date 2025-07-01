Россия атаковала Украину 52 дронами. Есть попадания в трех локациях

В результате российской атаки 1 июля были зафиксированы попадания в трех местах, а также в одном месте упали обломки сбитого дрона

ПВО (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

В ночь на 1 июля российские войска атаковали Украину 52 дронами. Удалось обезвредить 47 беспилотников, есть попадания в трех локациях, сообщили в Воздушных силах.

С 21:00 30 июня Россия атаковала Украину дронами из Брянска, Миллерово и Приморско-Ахтарска, что находятся на территории РФ.

По состоянию на 09:00 силами противовоздушной обороны уничтожено 47 дронов на севере и востоке страны. 14 сбиты огневыми средствами поражения, 33 локализованы/подавлены средствами РЭБ.

Зафиксированы попадания в трех локациях, падение сбитых (обломков) в одной локации.