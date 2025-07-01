Россия нанесла ракетный удар по Днепропетровской области: есть погибшие и раненые

В результате российской атаки по Каменскому району начался пожар

Иллюстративное фото (Фото: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям)

1 июля российские войска нанесли ракетный удар по Каменскому району Днепропетровской области. В результате удара есть погибшие и раненые, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

Глава Днепропетровской областной военной администрации не назвал точного числа пострадавших, отметив, что подробности будут сообщены позже. Также там возник пожар.

Примерно в 09:32 Воздушные силы сообщали о высокоскоростной цели в Днепропетровской области.

Также в ночь на 1 июля российские войска атаковали Украину 52 дронами. Удалось обезвредить 47 беспилотников, есть попадания в трех локациях.