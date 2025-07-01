Россия нанесла ракетный удар по Днепропетровской области: есть погибшие и раненые
1 июля российские войска нанесли ракетный удар по Каменскому району Днепропетровской области. В результате удара есть погибшие и раненые, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.
Глава Днепропетровской областной военной администрации не назвал точного числа пострадавших, отметив, что подробности будут сообщены позже. Также там возник пожар.
Примерно в 09:32 Воздушные силы сообщали о высокоскоростной цели в Днепропетровской области.
Также в ночь на 1 июля российские войска атаковали Украину 52 дронами. Удалось обезвредить 47 беспилотников, есть попадания в трех локациях.
- 24 июня Россия нанесла удар по Днепру и Самару. 27 июня число жертв увеличилось до 21 человека в Днепре и до двух в Самаре.
- 27 июня Россия нанесла ракетный удар по городу Самар в Днепропетровской области, в результате чего погибли пять человек и 23 получили ранения. 28 и 29 июня объявлены днями траура по погибшим в результате российской атаки.