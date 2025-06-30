Коваленко заявил, что прорыва в Днепропетровской области нет
Андрей Коваленко (Фото: @andrii___kovalenko)

Российские войска не прорвали оборону Днепропетровской области и не проникли на ее территорию. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

По его словам, тяжелые бои идут вблизи административной границы области.

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"В Днепропетровскую область, по состоянию на сегодня, россияне не прорвались. Бои идут вблизи административной границы, также россияне залетают в Днепропетровскую область с помощью дронов FPV. Но прорыва сейчас нет, бои сложные", – написал он.

Ранее 30 июня российские пропагандистские ресурсы сообщили, что оккупанты пересекли административные границы Донецкой и Днепропетровской областей и захватили село Дачное.

  • Первые заявления о том, что российские войска вошли на территорию Днепропетровской области, появились 21 мая. Тогда российские пропагандистские ресурсы распространили фотографию, которая якобы свидетельствует о выходе войск РФ к границам области.
  • Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак опроверг эту информацию.
  • 13 июня в ВСУ заявили LIGA.net, что российские войска не вторгались в Днепропетровскую область.
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