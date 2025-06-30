Коваленко заявив, що прориву на Дніпропетровщині немає
Російські війська не прорвали оборону Дніпропетровській області і не зайшли на її територію. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко.
За його словами, важкі бої йдуть поблизу з адміністративним кордоном області.
"На Дніпропетровщину, станом на сьогодні, росіяни не прорвалися. Бої йдуть поблизу адмінмежі, також росіяни залітають на Дніпропетровщину FPV-дронами. Але прориву зараз немає, бої складні", – написав він.
Раніше 30 червня російські пропагандистські ресурси повідомили, що окупанти перейшли через адмінкордони Донецької та Дніпропетровської областей і захопили село Дачне.
- Перші заяви про те, що росіяни зайшли на території Дніпропетровської області з'явилися 21 травня. Тоді російські пропагандистські ресурси поширили фотографію, яка начебто свідчить про вихід військ РФ на межі області.
- Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак спростував цю інформацію.
- 13 червня у ЗСУ заявили LIGA.net, що росіяни не заходили на Дніпропетровщину