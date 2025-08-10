Генштаб опроверг данные об оккупации Дачного в Днепропетровской области

Украинский военный (Фото: Генштаб)

Информация об оккупации россиянами населенного пункта Дачное в Днепропетровской области не соответствует действительности. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

По информации военных, Силы обороны продолжают контролировать Дачное. Данные о его оккупации не соответствуют действительности.

Украинские защитники успешно разрушают намерения российских захватчиков продвинуться вперед, нанося значительные потери в живой силе и держа определенные рубежи.

В Генштабе призвали доверять только официальным источникам и проверять информацию.

2 июля Генштаб уже опровергал информацию об оккупации Дачного. Тогда одна из небольших разведывательных групп россиян смогла проникнуть в населенный пункт, но Силы обороны ее уничтожили.