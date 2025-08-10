Генштаб опроверг данные об оккупации Дачного в Днепропетровской области
Украинский военный (Фото: Генштаб)

Информация об оккупации россиянами населенного пункта Дачное в Днепропетровской области не соответствует действительности. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

По информации военных, Силы обороны продолжают контролировать Дачное. Данные о его оккупации не соответствуют действительности.

Читайте также
Днепр – не цель. Объясняем, почему Россия рвется в Днепропетровскую область

Украинские защитники успешно разрушают намерения российских захватчиков продвинуться вперед, нанося значительные потери в живой силе и держа определенные рубежи.

В Генштабе призвали доверять только официальным источникам и проверять информацию.

2 июля Генштаб уже опровергал информацию об оккупации Дачного. Тогда одна из небольших разведывательных групп россиян смогла проникнуть в населенный пункт, но Силы обороны ее уничтожили.

  • Первые заявления о том, что россияне зашли на территорию Днепропетровской области, появились 21 мая. Тогда российские пропагандистские ресурсы распространили фотографию, которая якобы свидетельствует о выходе войск РФ на границы области. Глава Днепропетровской ОГА опроверг эту информацию.
  • 30 июня руководитель ЦПД заявлял, что российские войска не прорвали оборону Днепропетровской области и не зашли на ее территорию.
Читайте также
Бойцы ГУР уничтожили россиян, которые отчитались о "захвате" села рядом с Днепропетровской областью: видео
войнагенштабфронтДачное