Генштаб опроверг данные об оккупации Дачного в Днепропетровской области
Информация об оккупации россиянами населенного пункта Дачное в Днепропетровской области не соответствует действительности. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
По информации военных, Силы обороны продолжают контролировать Дачное. Данные о его оккупации не соответствуют действительности.
Украинские защитники успешно разрушают намерения российских захватчиков продвинуться вперед, нанося значительные потери в живой силе и держа определенные рубежи.
В Генштабе призвали доверять только официальным источникам и проверять информацию.
2 июля Генштаб уже опровергал информацию об оккупации Дачного. Тогда одна из небольших разведывательных групп россиян смогла проникнуть в населенный пункт, но Силы обороны ее уничтожили.
- Первые заявления о том, что россияне зашли на территорию Днепропетровской области, появились 21 мая. Тогда российские пропагандистские ресурсы распространили фотографию, которая якобы свидетельствует о выходе войск РФ на границы области. Глава Днепропетровской ОГА опроверг эту информацию.
- 30 июня руководитель ЦПД заявлял, что российские войска не прорвали оборону Днепропетровской области и не зашли на ее территорию.
