Украинская авиация поразила командный пункт оккупантов на Херсонщине

Под оккупированными Олешками бомбовым ударом уничтожены командир и другие руководители батальона захватчиков, говорят разведданные

Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Бойцы Воздушных сил ВСУ успешно поразили командный пункт батальона оккупантов на временно оккупированной части Херсонской области. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

«Высокоточным бомбовым ударом Воздушных сил успешно поражен командный пункт батальона оккупантов в районе Олешек», - сообщило командование.

Предварительно, уничтожено 25 захватчиков, по меньшей мере 11 получили ранения.

Согласно данным разведки, среди ликвидированных - командир, начальник штаба, начальник инженерной службы и командир одного из взводов батальона.

Олешки - город на левобережье Херсонской области, оккупированный в первый день полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года. Расстояние от населенного пункта до областного центра - около 3,5 километров.

Карта: Deepstate

Новость дополняется...