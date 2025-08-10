Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области – карта

Еще один пограничный населенный пункт ВСУ освободили и зачистили от оккупантов

Украинские военные (Фото: Генштаб)

Силы обороны освободили от российских оккупантов еще один населенный пункт в Сумской области. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Речь идет о Бессаловке в Белопольской городской общине. Силы обороны освободили и полностью зачистили населенный пункт от российских войск.

Читайте также Угроза с севера. Что известно о наступлении России на Сумскую область

В операции были задействованы подразделения 33-го отдельного штурмового полка и 24-го отдельного штурмового батальона ВСУ.

Во время боевых действий украинские воины убили 18 российских захватчиков, отметили в Генштабе.

Карта: DeepState

Карта: DeepState