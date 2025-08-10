Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области – карта
Силы обороны освободили от российских оккупантов еще один населенный пункт в Сумской области. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Речь идет о Бессаловке в Белопольской городской общине. Силы обороны освободили и полностью зачистили населенный пункт от российских войск.
В операции были задействованы подразделения 33-го отдельного штурмового полка и 24-го отдельного штурмового батальона ВСУ.
Во время боевых действий украинские воины убили 18 российских захватчиков, отметили в Генштабе.
- 12 июня президент заявил, что украинские защитники "понемногу отталкивают" российские силы в Сумской области.
- 14 июня Зеленский заявил, что украинские защитники освободили Андреевку в Сумской области.
- 27 июля ВСУ отчитались об освобождении Кондратовки в Хотинской общине.
