Бойцы Главного управления разведки уничтожили вражеский катер в Черном море, экипаж погиб. Об этом сообщила пресс-служба ГУР и опубликовала соответствующее видео.

В среду, 20 августа, в результате операции военной разведки неподалеку временно оккупированного Железного Порта Херсонской области ракетой воздушного базирования был уничтожен катер российских оккупантов.

Все пятеро членов экипажа – погибли, уточнили в ГУР.

Нанести высокоточный удар ракетой по вражеской цели в Черном море удалось благодаря лазерной подсветке с беспилотника, который также зафиксировал успешное уничтожение военного катера с оккупантами.

10 августа сообщалось, что бойцы Воздушных сил ВСУ успешно поразили командный пункт батальона оккупантов на временно оккупированной части Херсонской области.