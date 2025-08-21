Военная разведка уничтожила ракетой российский катер в районе Железного Порта – видео
Бойцы Главного управления разведки уничтожили вражеский катер в Черном море, экипаж погиб. Об этом сообщила пресс-служба ГУР и опубликовала соответствующее видео.
В среду, 20 августа, в результате операции военной разведки неподалеку временно оккупированного Железного Порта Херсонской области ракетой воздушного базирования был уничтожен катер российских оккупантов.
Все пятеро членов экипажа – погибли, уточнили в ГУР.
Нанести высокоточный удар ракетой по вражеской цели в Черном море удалось благодаря лазерной подсветке с беспилотника, который также зафиксировал успешное уничтожение военного катера с оккупантами.
- 10 августа сообщалось, что бойцы Воздушных сил ВСУ успешно поразили командный пункт батальона оккупантов на временно оккупированной части Херсонской области.
