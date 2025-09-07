Буданов: Росія понад півтора року працювала над морськими дронами, один з них "Зефір"
Росія понад півтора року працювала над морськими дронами. Прикладом є дрон "Зефір", який росіяни нещодавно застосували, розповів очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтервʼю Апостроф TV.
За словами очільника ГУР, росіяни змогли привести до ладу кілька моделей.
"Цього слід було очікувати. Еволюція не може оминути одну сторону, так не буває", – пояснив Буданов.
Водночас керівник розвідки зауважив, що до українських дронів Magura росіянам ще далеко, оскільки ці безпілотники продовжують вдосконалювати.
- Начальник ГУР Буданов уже розповідав, як на початку червня окупанти намагалися застосувати свої експериментальні моделі морських дронів проти цілей в Україні, але ті вибухнули ще у територіальних водах Росії.
- 28 серпня Міноборони РФ похизувалося, що російський безекіпажний катер у гирлі річки Дунай уразив і нібито потопив український "Сімферополь". У ВМС підтвердили удар і загибель на той момент одного члена екіпажу. Станом на 29 серпня – двоє загиблих і кілька зниклих.
- 29 серпня речник ВМС зазначив, що Росія вже тривалий час застосовує безекіпажні катери, проте здебільшого подібні удари не були ефективними.
