Буданов: Росія понад півтора року працювала над морськими дронами, один з них "Зефір"

Кирило Буданов (Фото: Liga.net)

Росія понад півтора року працювала над морськими дронами. Прикладом є дрон "Зефір", який росіяни нещодавно застосували, розповів очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтервʼю Апостроф TV.

За словами очільника ГУР, росіяни змогли привести до ладу кілька моделей.

"Цього слід було очікувати. Еволюція не може оминути одну сторону, так не буває", – пояснив Буданов.

Водночас керівник розвідки зауважив, що до українських дронів Magura росіянам ще далеко, оскільки ці безпілотники продовжують вдосконалювати.