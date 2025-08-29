Речник ВМС про ураження "Сімферополя": Росія била морськими дронами неодноразово і раніше

Безекіпажні катери були на озброєнні росіян ще до повномасштабного вторгнення, тому подібний удар не є чимось новим, розповів Плетенчук

Дмитро Плетенчук (Фото: Facebook Плетенчука)

Росія вже тривалий час застосовує проти України такий засіб ураження, як безекіпажні катери, проте здебільшого подібні удари не були ефективними. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук, коментуючи удар окупантів по кораблю ВМС "Сімферополь".

"Якщо загалом брати ситуацію із застосуванням подібних систем озброєння, слід зазначити, що вони мали їх і до повномасштабного вторгнення, і під час повномасштабного вторгнення неодноразово намагалися їх застосовувати, тому сказати, що це стало чимось новим, я не можу", – наголосив Плетенчук.

Коментуючи те, що раніше публічно не було відомо про масовість застосування росіянами морських дронів, речник ВМС наголосив, що, ймовірно, це через те, що не було таких успішних для окупантів уражень, щоб про них говорити.