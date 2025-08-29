Спикер ВМС о поражении "Симферополя": Россия била морскими дронами неоднократно и раньше
Россия уже длительное время применяет против Украины такое средство поражения, как безэкипажные катера, однако в основном подобные удары не были эффективными. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук, комментируя удар оккупантов по кораблю ВМС "Симферополь".
"Если в целом брать ситуацию с применением подобных систем вооружения, следует отметить, что они были у них и до полномасштабного вторжения, и во время полномасштабного вторжения они неоднократно пытались их применять, поэтому сказать, что это стало чем-то новым, я не могу", – подчеркнул Плетенчук.
Комментируя то, что ранее публично не было известно о массовости применения россиянами морских дронов, спикер ВМС отметил, что, вероятно, это из-за того, что не было таких успешных для оккупантов поражений, чтобы о них говорить.
- Начальник ГУР Буданов уже рассказывал, как в начале июня оккупанты пытались применить свои экспериментальные модели морских дронов против целей в Украине, но те взорвались еще в территориальных водах России.
- 28 августа Минобороны РФ похвасталось, что российский безэкипажный катер в устье реки Дунай поразил и якобы потопил украинский "Симферополь". В ВМС подтвердили удар и гибель на тот момент одного члена экипажа. По состоянию на 29 августа – двое погибших и несколько пропавших.
Комментарии (0)