Спикер ВМС о поражении "Симферополя": Россия била морскими дронами неоднократно и раньше

Безэкипажные катера были на вооружении россиян еще до полномасштабного вторжения, поэтому подобный удар не является чем-то новым, рассказал Плетенчук

Дмитрий Плетенчук (Фото: Facebook Плетенчука)

Россия уже длительное время применяет против Украины такое средство поражения, как безэкипажные катера, однако в основном подобные удары не были эффективными. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук, комментируя удар оккупантов по кораблю ВМС "Симферополь".

"Если в целом брать ситуацию с применением подобных систем вооружения, следует отметить, что они были у них и до полномасштабного вторжения, и во время полномасштабного вторжения они неоднократно пытались их применять, поэтому сказать, что это стало чем-то новым, я не могу", – подчеркнул Плетенчук.

Комментируя то, что ранее публично не было известно о массовости применения россиянами морских дронов, спикер ВМС отметил, что, вероятно, это из-за того, что не было таких успешных для оккупантов поражений, чтобы о них говорить.