Морські дрони атакували Туапсе у Краснодарському краї – відео

За даними ASTRA, пошкоджено один із причалів. Водночас російська влада традиційно заявляє про нібито нейтралізацію всіх катерів

Туапсе (Фото: wikipedia.org)

Росіяни заявили про атаку морських дронів у районі Туапсе. Про це повідомили Оперштаб Краснодарського краю та Telegram-канал ASTRA.

Оперштаб стверджує, що в акваторії Чорного моря в районі Туапсе нібито нейтралізували чотири безекіпажні катери.

Один із них нібито здетонував поблизу берегової лінії. Ударна хвиля пошкодила скління на другому поверсі двоповерхового будинку, гараж та ангар.

Водночас ASTRA пише про ймовірне пошкодження одного з причалів.

Місцеві жителі писали про вибухи у місті, режим безпілотної небезпеки тривав майже вісім годин.

Глава Туапсинського муніципального округу Краснодарського краю Сергій Бойко повідомив про скасування загрози атаки безекіпажних катерів і безпілотників о 08:00 за московським часом (07:00 за Києвом).

Водночас він відредагував своє початкове повідомлення, прибравши звідти інформацію про безекіпажні катери.

Міноборони РФ зранку відзвітувало про 71 нібито збитий або перехоплений безпілотник: сім із них – над Чорним морем.