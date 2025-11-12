В Генштабі підтвердили ураження заводу "Ставролен" у РФ та складу боєприпасів на Донеччині
Олена Мазун
Редакторка новин LIGA.net
Реєструйся і слухай
Сили оборони уразили завод "Ставролен" у Ставропольському краї Росії та склад боєприпасів у тимчасово окупованому селищі Новий Світ Донецької області. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Уражений у Будьонновську стратегічний нафтохімічний завод має повний цикл перероблювання вуглеводневої сировини та випускає різноманітні матеріали для ворожої техніки. Він виробляє й складові частини до БпЛА.
В районі заводу зафіксовано багато вибухів, після чого там виникли пожежі.
В Силах спеціальних операцій додали, що завод уразили кількома дронами. Пожежі відбулись через падіння уламків.
Також уражено склад боєприпасів у Новому Світі за 35 км від Донецька. Після там лунали вибухи.
ДОВІДКАНафтохімічне підприємство "Ставролен" у Ставропольському краї займається виробництвом поліетилену, поліпропілену, бензолу та інших нафтохімічних продуктів. З 1998 року належить російській компанії "Лукойл".
- 11 листопада Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, удари по Феодосії та окупованій Донеччині.
- Цього ж дня Сили оборони уразили потужності нафтопереробного заводу "Орскнєфтєоргсінтез".
Коментарі (0)