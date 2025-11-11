Сили оборони уразили нафтопереробний завод в Оренбурзькій області – Генштаб

На заводі "Орскнєфтєоргсінтез" дрони уразили, за попередніми даними, одну з установок первинного перероблення нафти

Уражений НПЗ в Орську (Фото: ресурси окупантів)

В Оренбурзькій області Росії Сили оборони 11 листопада уразили потужності нафтопереробного заводу "Орскнєфтєоргсінтез". Про це повідомив Генштаб Збройних Сил України.

Мешканці Орську, де розташований НПЗ, перед цим скаржилися на те, що бачили та чули дрони, які летіли у напряму заводу "Орскнєфтєоргсінтез".

На території об'єкта зафіксовані вибухи та пожежа. За попередніми даними, уражена одна з установок первинного перероблення нафти (АВТ), повідомили військові. Результати влучання ще уточнюються.

У Генштабі зазначили, що удару завдано у рамках зниження наступального потенціалу противника й ускладнення постачання пального і боєприпасів до військових частин окупантів.

Уражений завод випускає понад 30 видів нафтопродуктів: бензини, дизельне пальне, авіаційний гас, масла тощо. Проєктна потужність перероблення становить 6,6 млн тонн нафти на рік. Підприємство залучене до забезпечення російської окупаційної армії.

"Сили оборони й надалі вживатимуть заходів для підриву наступального потенціалу російських загарбників та змушення Російської Федерації припинити збройну агресію проти України", – зазначили у Генштабі.

ДОПОВНЕНО о 16:10. Співрозмовник LIGA.net у Службі безпеки повідомив, що завод був уражений їхніми дронами. Відстань до цілі склала 1400 км.

Пролунали чотири вибухи після яких сталося інтенсивне задимлення. На цьому НПЗ – чотири установки первинної переробки нафти. Це вже друга атака СБУ по цьому підприємству – перша сталася 3 жовтня.