Російський Орськ під атакою дронів. У місті за 1400 км від України звучать сирени – відео

11 листопада в Орську Оренбурзької області прозвучали сирени через загрозу атаки безпілотників, заявлено про пожежу на НПЗ

Атака на Орськ (Фото: Скриншот)

Сьогодні, 11 листопада, у Орську Оренбурзької області (Росія), яке знаходиться приблизно за 1 400 км від України, прозвучали сирени оповіщення через загрозу дронової атаки. Про це повідомив мер міста Артем Воробйов.

Він звернувся до мешканців із екстреним попередженням про можливу атаку. Воробйов закликав жителів не підходити до вікон, зберігати спокій та повідомив, що спецслужби працюють у посиленому режимі.

Як пише пропагандистський Telegram-канал ASTRA, мешканці зазначають, що бачили або чули дрони, які, ймовірно, рухалися у бік заводу "Орскнефтеоргсинтез". Він вже раніше піддавався атакам. Через загрозу закрито проїзд у бік однієї з вулиць, а на території заводу виникла пожежа.

Атаку по Орську підтвердив керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони Андрій Коваленко.

"Також в російському Орську, де є місцевий НПЗ, фіксуються вибухи", – написав він.