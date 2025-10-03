Російський Орськ атакували дрони, вибухи в районі НПЗ "Орскнефтеоргсинтез" – відео

Губернатор заявив про атаку на промисловий об'єкт, але нібито постраждалих немає

НПЗ "Орскнефтеоргсинтез" (Фото: ресурси окупантів)

В Орську, Оренбурзької області Росії, поскаржилися на атаку дронів. Атаковано промисловий об'єкт, повідомив губернатор області Євген Солнцев.

За його словами, підприємство намагалися атакувати безпілотники, на місці працюють екстрені служби. Постраждалих нібито немає і "технологічні процеси на підприємстві не порушені"

Міський голова Орська Артем Воробйов повідомив об 11:40, що в місті оголошено небезпеку дронів, нібито працювала протиповітряна оборона і військові.

Російський телеграм-канал Astra припустив, що атаковано саме НПЗ "Орскнефтеоргсинтез". Пропагандистські ресурси заявили про знищення дронів, щонайменше два з них могли впасти в межах міста. За їх версією, це були БпЛА типу "Лютий".

Відстань від Орська до кордону з Україною близько 1400 км.